Agrorezort vyzýva envirorezort, aby podpísanú vyhlášku nepublikoval

Bratislava 22. apríla (TASR) – Agrorezort sa nestotožňuje s vyhláškou k zákonu o ochrane prírody, ktorú vo štvrtok podpísal minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Vyhlásenie vlka dravého za chránené zviera rešpektuje. Problémom však je obmedzenie využívania poľnohospodárskej a lesnej krajiny, s ktorým nesúhlasí. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR preto žiada envirorezort o nepublikovanie tejto vyhlášky v zbierke zákonov až do odstránenia rozporov. TASR o tom informoval hovorca MPRV Daniel Hrežík.



„Zdôrazňujeme, že zaradenie vlka dravého medzi chránené živočíchy rezortu pôdohospodárstva neprekáža, kompletne znenie vyhlášky však môže mať negatívny dosah na rozvoj krajiny a je v rozpore s ďalšou legislatívou," konštatuje agrorezort.



MPRV negatívne vníma rozhodnutie podpísania vyhlášky ako celku. „Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR tak učinilo napriek mnohým, zásadným a pragmatickým pripomienkam zo strany poľnohospodárov, chovateľov, včelárov, lesníkov a samotného rezortu pôdohospodárstva," tvrdí Hrežík. Doplnil, že tento krok bude mať negatívny vplyv na podnikateľské a chovateľské prostredie nielen na vidieku, ale aj na celkový rozvoj krajiny, pôdohospodárstva a potravinárstva.



Neodstránené rozpory vzniknuté po medzirezortnom pripomienkovom konaní sú podľa MPRV dôsledkom chýbajúcej odbornej diskusie počas prípravy vyhlášky. Zároveň verí, že MŽP sa bude k vlkovi správať zodpovedne, začne s jeho monitoringom a výsledky z neho zverejní.



Minister životného prostredia považuje stanovisko MPRV SR za nedorozumenie. Je podľa neho chaotické a neodborné. „Vyhláška nemôže udeľovať žiadne práva alebo povinnosti, na to sú zákony," skonštatoval v reakcii pre TASR. Pripomenul, že vyhláška bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania.



Budaj vo štvrtok, symbolicky na Deň Zeme, podpísal vyhlášku k zákonu o ochrane prírody, ktorá vlka zaraďuje medzi chránené živočíchy. Vyhláška určuje aj podmienky pre chovateľov kôz či oviec, ako by mali chrániť zvieratá pred útokom vlka. Obsahuje aj ďalšie opatrenia. Envirorezort chce nimi pomôcť prírode, uľahčuje ochranu bezzásahových území, zjednodušuje niektoré výmeny v lesoch, priblížil Budaj. Nechce, aby sa ochrana prírody „bila" s hospodárskymi záujmami.