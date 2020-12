MPSVR: Študenti vysokých škôl sa starajú o seniorov a deti v domovoch

Bratislava 17. decembra (TASR) - O klientov v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) a centrách pre deti a rodiny (CDR) sa starajú aj študenti vysokých škôl. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michaela Slivková Kirňaková.



Spresnila, že študenti partnerských vysokých škôl, ktoré sa zapojili do memoranda, pomáhajú v týchto dňoch zmierňovať dosahy nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Starajú sa o seniorov, pomáhajú deťom v detských domovoch.



Pripomenula, že od podpisu memoranda o spolupráci medzi MPSVR SR a Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci uplynul síce mesiac, ale študenti začali v zariadeniach reálne pôsobiť iba nedávno. "Po podpise oslovila každá zapojená vysoká škola svojich študentov. Z tých, ktorí sa rozhodli angažovať, vytvorila databázu. Aktuálne máme zapojených 11 študentov. Pre zamestnancov v zariadeniach je každá pomocná ruka prínosom, najmä v tomto náročnom období. Všetkým zamestnancom aj dobrovoľníkom patrí veľká vďaka a úcta za to, že sa denne, aj počas sviatkov, starajú o zdravie a pohodlie našich najzraniteľnejších," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



Študenti v zariadeniach pomáhajú za dodržiavania prísnych hygienických opatrení a výhradne v priestoroch, ktoré nie sú určené na vykonávanie karantény. Zariadenie im bezplatne zabezpečuje ochranné a pracovné pomôcky, stravu, školenie BOZP, pred nástupom do zariadenia ich testuje antigénovými testami a zaškolí na potrebné úkony.



Memorandum o spolupráci podpísali 16. novembra MPSVR SR a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorej členmi sú Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Teologická fakulta v Košiciach (Katolícka univerzita v Ružomberku).



Hovorkyňa dodala, že do projektu sa zapojili aj Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to po obdobie trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia druhého stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR.