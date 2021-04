Rezort práce odporúčal ZSS vypracovať si vlastný návštevný poriadok

Bratislava 23. apríla (TASR) – Rezort práce pred Veľkou nocou odporúčal zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) vypracovať si vlastný návštevný poriadok. Dôvodom bolo, aby klienti mohli prijímať návštevy aj v čase pandémie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michaela Slivková Kirňaková. Rezort zdravotníctva pripomína, že pri uvoľňovaní opatrení v zariadeniach sociálnych služieb treba byť „veľmi opatrnými". Obe ministerstvá to uviedli v reakcii na prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá vyzvala na prehodnotenie režimu návštev v ZSS.



MPSVR na základe nariadenia vlády z konca septembra minulého roka a v súlade s vyhláškou hlavného hygienika vypracovalo koncepciu návštev počas pandemickej situácie v ZSS. „Ide o 'návod', ktorý si každé zariadenie môže prispôsobiť podľa svojich priestorových možností," poznamenala Slivková Kirňaková. Dodáva, že návštevy klientov v zariadeniach je možné realizovať iba v tých priestoroch, ktoré nie sú v karanténe. Musí byť tiež dodržaný pandemický plán a krízový plán zariadenia. „Uvedenú koncepciu návštev odsúhlasila aj pandemická komisia," podotkla hovorkyňa.



Pre ministerstvo zdravotníctva je prioritou ochrana zdravia a životov ľudí, a tým sa riadi pri rozhodovaní, povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. V téme ZSS komunikuje aj s MPSVR. „Treba si však uvedomiť, že pri uvoľňovaní opatrení v zariadeniach sociálnych služieb treba byť veľmi opatrnými. Seniori sú zraniteľnou skupinou, a preto aj v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie treba opatrenia v nich uvoľňovať za dodržania protiepidemických opatrení," poznamenala Eliášová.



Zariadení s mimoriadnou situáciou podľa Slivkovej Kirňakovej klesá. K piatku eviduje MPSVR 16 covidových zariadení. „MPSVR SR už požiadalo o aktualizáciu COVID automatu a riadne ju prerokovalo na pandemickej komisii so súhlasným stanoviskom," povedala.



Prezidentka upozornila, že v ZSS by sa mal prehodnotiť režim návštev. Adresovala preto list premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO), ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) a ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO). O prehodnotenie možnosti uvoľnenia návštevného režimu v zariadeniach žiada v súvislosti s uvoľňovaním opatrení a seniormi, ktorí sú plne zaočkovaní.