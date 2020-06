Rezort práce si pripomína Medzinárodný deň na podporu obetí týrania

Bratislava 26. júna (TASR) – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripomína Medzinárodný deň na podporu obetí týrania. Pomoc obetiam je podľa MPSVR medzirezortnou problematikou, ktorá nie je možná bez koordinácie polície, sociálnej podpory a zdravotníckych služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa MPSVR SR Veronika Husárová.



„Národné koordinačné stredisko (NKS) pre riešenie problematiky násilia na deťoch usmerňuje a riadi ochranu detí pred násilím, vytvára podmienky pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, obcami, vyššími územnými celkami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím,“ vysvetľuje riaditeľka strediska Mária Vargová.



Odborníci zo strediska upozorňujú aj na to, že násilie v rodine je najlepšie stráženým tabu v spoločnosti. Vzhľadom na to zapojilo NKS do preventívnych aktivít viac než 102.000 detí a dospelých. „Chceme dosiahnuť zmeny vo vnímaní a riešení násilia páchaného na deťoch, a to dôsledným prepojením čiastkových politík do efektívneho a funkčného mechanizmu pre komplexné riešenie násilia páchaného na deťoch,“ zdôrazňuje Vargová. Stanovisko MPSVR informuje, že je vo všetkých oblastiach ochrany detí pred násilím nevyhnutnou súčasťou aj následná starostlivosť o obeť vrátane psychologickej pomoci samotnej obeti a jej rodine.



Ďalším strediskom, ktoré sa venuje obetiam domáceho násilia je Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré je súčasťou rezortného Inštitútu pre výskum práce a rodiny. To pripomína, že každý štvrtý človek zažil na Slovensku po 15. roku aspoň raz niektorý zo spôsobov násilného správania od blízkeho člena domácnosti. „Kým slovenské ženy zažívajú násilné správanie predovšetkým od svojich partnerov, slovenskí muži násilné správanie zažívajú prevažne od iných členov rodiny a majú viac skúseností s ostatným domácim násilím,“ vypočítava vedúca manažérka KMC a právnička Barbora Burajová.



V otázke partnerského násilia pripomína stanovisko rezortu, že ho zažívajú ženy dvakrát častejšie než muži. Problémom naďalej zostáva, že je toto násilie skryté a že len zlomok ľudí vyhľadá ochranu a pomoc. „Deti žien, ktoré zažívajú násilie, vážne poškodzuje už to, že sú svedkom násilia. Navyše, podľa výskumov 50 až 70 % z nich sú alebo sa stanú objektom útokov agresora,“ dodáva Burajová.



Pri prevencii násilia pripomína rezort prácu mimovládnych organizácií, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb, najmä v oblasti ubytovania a poradenstva pre ženy a ich deti. Okrem toho Inštitút pre výskum práce a rodiny prevádzkuje bezplatnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá je dostupná nepretržite.