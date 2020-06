Ministerstvo práce: Vlani bolo na materskej dovolenke 17 000 otcov

Bratislava 19. júna (TASR) - Záujem otcov o materskú dovolenku v posledných rokoch výrazne rastie. Zatiaľ čo v roku 2009 sa rozhodlo odísť na materskú dovolenku len 78 mužov, vlani ich bolo už takmer 17.000. Každým rokom pribúdajú otcovia, ktorí sa rozhodnú zostať doma s malým dieťaťom a vystriedať tak na materskej dovolenke matku, pripomenulo v piatok v súvislosti s nedeľným (21. 6.) Dňom otcov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Kým v minulosti prevládal názor, že o rodinu a deti sa starali ženy a otcovia mali za úlohu zabezpečiť rodinu po materiálnej stránke, dnes už žijeme inú dobu. Čoraz viac otcov sa chce aktívne zapojiť do starostlivosti o deti a vystriedať na materskej dovolenke matku," uviedlo MPSVR.



Legislatíva otcom umožňuje čerpať materské dávky až 28 týždňov, najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Podmienkou je, že súčasne na to isté dieťa nedostáva materské dávky matka. Rodičia sa tak pri dieťati môžu vystriedať - najskôr čerpá materské matka a potom otec.



"Pokiaľ má rodina dve deti vo veku do troch rokov a otec dieťaťa má nárok na materské, môže ho čerpať na staršie dieťa a súčasne matka môže čerpať materské na mladšie dieťa," uviedla hovorkyňa MPSVR Veronika Husárová. Vo vzťahu k rodičovskému príspevku však platí, že ak otec poberá materské, v tom prípade rodina nemôže poberať rodičovský príspevok a naopak.



Aktuálna výška materského je na úrovni 75 % predošlej mzdy, čo predstavuje úroveň čistej mzdy. Vzhľadom na to, že muži zarábajú v priemere približne o 18 % viac ako ženy, rodinám sa túto možnosť oplatí využiť. Najviac odchádzajú na materskú otcovia v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.



Podľa údajov ministerstva odchádza čoraz viac otcov aj na rodičovskú dovolenku. Pri rodičovskej dovolenke sa môžu rodičia dohodnúť, kto ju bude čerpať. Kým v roku 2009 bolo na rodičovskej necelých 4000 mužov, v minulom roku to bolo niečo cez 7000. Najviac sa pre ňu rozhodujú otcovia v Prešovskom kraji, najmenej v Trenčianskom.