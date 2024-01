Mráz ohrozuje najmä pacientov s cievnym ochorením, deti či seniorov

Bratislava 1. januára (TASR) - Mráz ohrozuje najmä malé deti, pacientov s cievnym ochorením či seniorov. Nízke teploty sú rizikové aj pre ľudí bez domova, astmatikov, osoby s oslabenou imunitou a ľudí žijúcich v dlhodobom strese. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na sociálnej sieti. Na ľudí apeluje, aby sa teplo obliekali a vyhýbali sa vdychovaniu studeného vzduchu.



"Srdciarov mínusové teploty doslova ohrozujú na živote. Pre srdciarov platí základná rada - vyhnite sa rýchlej chôdzi na studenom vzduchu. Srdciari si musia dávať pozor najmä na nízke ranné teploty a studený vietor, ktorý fúka rovno do tváre. Vdychovaním studeného vzduchu môže dôjsť k zúženiu ciev, a tým k vyvolaniu srdcového záchvatu. Najmä pacienti s angínou pectoris, teda tí, ktorí trpia na nedokrvenie, by mali spomaliť chôdzu a mali by minimalizovať aktivity v mrazivom počasí," uviedli z odboru podpory zdravia a výchovy úradu.



Odborníci upozornili, že mráz ohrozuje aj malé deti. Tie podľa nich nemajú dostatočnú schopnosť tepelnej regulácie. "Pri pobyte vonku by mali byť dobre oblečené a chránené proti mrazivému vzduchu," podotkli. Pozor by si mali dávať aj astmatici, pretože mrazivý vzduch môže byť spúšťačom astmatického záchvatu. "Ďalšou rizikovou skupinou sú aj seniori, nakoľko sa ťažšie prispôsobujú teplotným zmenám. Čím je človek starší, tým ťažšie túto záťaž zo zmeny počasia znáša," doplnil odbor.



Okrem teplého oblečenia či vyhýbaniu sa rýchlej chôdzi radia odborníci ľuďom, aby si v zime dávali pozor na konzumáciu alkoholu. "Alkohol všeobecne spôsobuje rozšírenie ciev. Ľudský organizmus reaguje vonku inak ako vo vnútri. Pri vypití väčších dávok alkoholu môže dôjsť k otupeniu pocitu chladu, privodiť spánok a poruchy vedomia, pri ktorých hrozí riziko úmrtia na podchladenia," uzavreli.