Mráz: Príklad Cyrila a Metoda je v spoločnosti obzvlášť aktuálny

Bratislava 5. júla (TASR) - V dnešnej rozdelenej spoločnosti je príklad svätých Cyrila a Metoda obzvlášť aktuálny. Ich život hovorí o potrebe budovať jednotu, rešpektovať iného a niesť pravdu s pokorou. Pre TASR to skonštatoval generálny vikár Košickej eparchie Martin Mráz.



Svätý Cyril a svätý Metod vo svojej dobe priniesli vieru spôsobom, ktorý bol pre ľudí zrozumiteľný - v ich jazyku a s ohľadom na ich kultúru. „Tým ukázali, že evanjelium nie je cudzie ani vzdialené, ale že môže preniknúť do života národa bez toho, aby ničilo jeho identitu. Ich úsilie o zakorenenie kresťanskej viery do prostredia Slovanov je v dnešnej globalizovanej spoločnosti výzvou nezabúdať na svoje duchovné korene a kultúrnu jedinečnosť,“ doplnil Mráz.



Zhodnotil, že vďaka cyrilometodskej misii nemusí slovenský národ trpieť syndrómom menejcennosti či malosti. „Aj keď dnes nepíšeme cyrilikou a nerozprávame staroslovenčinou, tak cyrilometodská identita - zapadnutá prachom dejín, falošných interpretácií či moderných ideológií - vytvára DNA nášho národa. Malé národy nepíšu malé dejiny. Píšu vlastné dejiny,“ poznamenal.



Ako pripomenul, dôležitosť dedičstva Cyrila a Metoda si uvedomuje aj moderný slovenský štát - Ústava SR v preambule výslovne odkazuje na „cyrilo-metodské duchovné dedičstvo“, čím podľa Mráza uznáva, že základy nášho práva, kultúry a morálnych hodnôt stoja na kresťanskom a slovanskom odkaze týchto svätcov.



„Cyril a Metod totiž našim predkom neodovzdali len písmo, jazyk a vieru, ale aj právny a spoločenský poriadok. Vytvorili zákonník s názvom Zakon sudnyj ljudem, ktorý predstavoval prvý pokus o právnu kultiváciu života v súlade s kresťanskými hodnotami,“ doplnil. Priblížil, že tento zákonník sa začína slovami: „Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o Božej pravde.“ Tým podľa neho položili základ princípu, ktorý je aktuálny aj dnes: že každý zákon, každá spoločenská norma má byť zakotvená v pravde, spravodlivosti a vo všeobecne platnom morálnom zákone. „Ide o výzvu aj pre dnešnú spoločnosť - aby sa právne a politické rozhodnutia nerobili len na základe technických, mocenských či ideologických záujmov, ale aby boli vedené úctou k pravde, človeku a hodnotám, ktoré presahujú ľudskú svojvôľu,“ dodal.