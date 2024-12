Radíme: Mrkva je zdrojom vlákniny či vitamínov C a B

Bratislava 11. decembra (TASR) - Mrkva je zdrojom vlákniny, minerálnych látok či vitamínov C a B. Posilňuje imunitný systém a chráni sliznice, ktoré bývajú vstupnou bránou baktérií a vírusov. Na sociálnej sieti o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



"Karotenoidy sú hlavné pigmenty dodávajúce mrkve nielen jej žltastú a oranžovú farbu, ale majú aj antioxidačné účinky," poznamenala Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ. Okrem toho, že mrkva posilňuje obranyschopnosť organizmu, bojuje aj proti zápalovým procesom v tele, ktoré sú časté pri vírusových ochoreniach. Hoci sa mrkva skladá prevažne z vody a sacharidov, obsahuje aj minerály ako horčík, draslík a fosfor.



Úrad pripomenul, že oranžová mrkva má vysoký obsah alfa a betakaroténu. "Slúžia aj ako prekurzory vitamínu A, čiže naše telo z nich dokáže vytvoriť vitamín A," vysvetlil. Betakarotén sa pridáva napríklad do prípravkov na opaľovanie, keďže chráni pokožku pred škodlivým UV žiarením. Odborníci dodali, že korene žltej mrkvy obsahujú karotenoid luteín, ktorý je dôležitý pre zdravie našich očí.



Pri uskladňovaní je podľa RÚVZ dôležité uložiť mrkvu do chladničky. Vňať radí pred uskladnením odrezať, pretože vyťahuje vlhkosť z koreňa. RÚVZ odporučil mrkvu pridávať nastrúhanú do šalátov. Mrkva nechýba ani v mnohých ďalších jedlách - od polievok po dezerty. "Hoci je výborná i surová, poväčšine je viac uprednostňovaná varená, ktorá zabezpečuje účinnejšie vstrebávanie karoténov," poznamenali odborníci.