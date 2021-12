Kolíkovej rezort chce novelou rozšíriť trestanie volebnej korupcie

Bratislava 14. decembra (TASR) – Trestanie volebnej korupcie by sa mohlo rozšíriť aj na prípady, keď niekto zoberie úplatok za to, že zabezpečí, aby iné osoby určitým spôsobom volili či hlasovali. Vyplýva to z navrhovanej novely Trestného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Rezort skonštatoval, že doterajšia formulácia skutkovej podstaty nepokrýva takéto prípady, ktoré sú veľmi časté a závažné. „Preto je potrebné skutkovú podstatu uvedeného trestného činu doplniť o prípady, keď niekto žiada alebo prijme úplatok za to, že zabezpečí, aby iné osoby určitým spôsobom volili či hlasovali,“ uviedlo ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu zákona.



Uvedené prípady boli podľa navrhovateľa zaznamenané napríklad vo viacerých rómskych osadách najmä na východnom Slovensku. „Rovnako sa navrhuje zvýšenie trestných sadzieb, keďže ich súčasné nastavenie nezodpovedá spoločenskej závažnosti trestného činu a bolo výrazne miernejšie trestné napríklad v porovnaní so športovou korupciou,“ spresnilo MS SR.



V roku 2020 bolo za trestný čin volebnej korupcie odsúdených šesť osôb. Rok predtým päť a v roku 2018 sedem osôb. Z toho bolo osem recidivistov a jedna žena.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila 1. decembra návrh novely Trestného zákona. Po novom chce presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Okrem iného by mohlo byť dôvodom na udelenie vyššieho trestu spáchanie trestného činu pre výkon povolania. Návrh upravuje aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhuje zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 na 500 eur.