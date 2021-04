Identifikácia orgánov zodpovedných za škodu má byť jednoduchšia

Bratislava 17. apríla (TASR) - Zjednodušenie identifikácie a zúženie počtu orgánov štátu, ktoré nesú zodpovednosť za spôsobenú škodu i zlepšenie medzirezortnej komunikácie. Také sú hlavné ciele plánovanej novely zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívnom portáli slov-lex.sk.



„Primárnym cieľom je zjednodušenie a vyčistenie pravidiel, ktoré by umožnili jednoduchú a rýchlu identifikáciu a zavedenie pravidiel pre rýchle vyriešenie prípadných kompetenčných konfliktov v krátkom čase potom, ako sa poškodený obráti na orgán štátu s požiadavkou o náhradu škody,“ spresnil pre TASR hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



Dodal, že až sekundárne prichádza do úvahy ako jedna z možností zúženie na ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Ako ďalej uviedol, v súčasnosti existujú prípady, keď je problematické určiť orgán konajúci v mene štátu. „Napríklad v prípade zodpovednosti štátu za porušenie práva EÚ pravidlá pre určenie príslušného orgánu chýbajú. S tým úzko súvisí téma zlepšenia komunikácie a medzirezortnej spolupráce,“ spresnil.



Rezort chce upraviť aj pravidlá a reguláciu odškodnenia subjektov v prípadoch, keď bolo voči nim vznesené obvinenie, ale trestné konanie nepreukázalo ich vinu. Hovorca informoval, že teraz táto zodpovednosť nie je výslovne upravená zákonom, ale vznikla výkladom existujúcich ustanovení zákona a judikatúra už ustálila, že v takých prípadoch v princípe vzniká zodpovednosť štátu za škodu. „Ministerstvo teda nemá záujem zavádzať nový druh zodpovednosti, len stanoviť pravidlá pre zodpovednosť za škodu, ktorá už v dôsledku dlhodobej rozhodovacej činnosti súdov existuje,“ spresnil. Ďalej doplnil, že ministerstvo v aktuálnom stave zbiera podnety od iných rezortov a dotknutých subjektov.