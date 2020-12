MS chce zrýchliť proces nápravy pochybení vo verejných obstarávaniach

Bratislava 15. decembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce vytvoriť rýchlejší a efektívnejší prostriedok preskúmavania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania. V tejto súvislosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania nový zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní.



Celková dĺžka konania, od podania žiadosti uchádzača až po konečné rozhodnutie súdu, podľa ministerstva často presahuje dva roky. „Verejné obstarávania uzatvárame do určitých fáz, v rámci ktorých bude potrebné uplatniť žalobu. Aby bola právna istota a predvídateľnosť pre účastníkov verejného obstarávania,“ spresnila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



Právna úprava navrhuje zveriť konanie v súvislosti s verejným obstarávaním správnym súdom. „Právomoc ukladať pokuty za porušenia zákona bude mať naďalej Úrad pre verejné obstarávanie a proti rozhodnutiam o ich uložení bude možné podať správnu žalobu, o ktorej budú takisto rozhodovať správne súdy,“ vysvetlilo ministerstvo.



Zavedené majú byť štyri typy konaní. „Prieskumné konanie bude v zásade zodpovedať dnešnému konaniu o námietkach proti úkonom kontrolovaného,“ spresnil rezort. Účelom tohto konania má byť preskúmanie úkonov obstarávateľa a rozhodnutie o ich zrušení pre nezákonnosť. Návrh ukladá správnemu súdu rozhodnúť o prieskumnej žalobe v lehote do dvoch mesiacov.



Účelom určovacieho konania má byť rozhodovanie o tom, že vo verejnom obstarávaní došlo k porušeniam právnych predpisov. „Nadväzne na to bude možné za určitých podmienok zrušiť celú zmluvu od počiatku, prípadne ju zrušiť od určitého času alebo v určitom rozsahu,“ dodáva MS SR.



Súčasťou návrhu sú aj predbežné opatrenia, ktoré majú umožniť obstarávateľovi dočasne zakázať robiť určité úkony. Žalobou proti nečinnosti by sa malo zabrániť tomu, aby obstarávateľ odkladal konečné rozhodnutie o výbere víťaza alebo zrušení verejného obstarávania.



Materiál je možné pripomienkovať do 31. januára 2021.