Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť sudcu Richarda M.

Bratislava 22. januára (TASR) – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zamietol sťažnosť na porušenie práv sudcu Richarda M., ktorého zadržali v rámci policajnej akcie Búrka, v súvislosti s jeho vzatím do väzby. Je obvinený pre trestný čin prijímania úplatku. TASR o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR s tým, že ESĽP vyhlásil sťažnosť ako celok za neprijateľnú.



Richard M. sa na ESĽP sťažoval na porušenie práva na osobnú slobodu a bezpečnosť, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie. Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý jeho väzobné stíhanie odobril, považoval za nezákonné, svojvoľné a nedostatočne odôvodnené. Namietal tiež, že návrh na rozhodnutie podala prvá námestníčka generálneho prokurátora, a nie generálny prokurátor.



Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 13 sudcov vrátane Richarda M. vlani v marci. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Väzobné stíhanie Richarda M. odobril Ústavný súd. Následne ho Špecializovaný trestný súd vzal do väzby, jeho rozhodnutie neskôr potvrdil aj Najvyšší súd SR.