MS: Informácia o znaleckej správe o úmrtí J. Chovanca nie je pravdivá

Bratislava 10. marca (TASR) – Informácia o vypracovaní záverečnej znaleckej správy v prípade úmrtia Jozefa Chovanca po zadržaní v cele belgického letiska Charleroi nie je pravdivá. Uviedlo to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR s tým, že vyšetrovanie úmrtia slovenského občana nie je ukončené a naďalej pokračuje.



Belgický spravodajský server RTL.be v stredu (9. 3.) informoval, že podľa znaleckej správy kolégia lekárov si mal Chovanec vo februári 2018 privodiť úmrtie údermi hlavy o stenu. Tie mali spôsobiť mozgovú smrť a príčinou zástavy srdca mala byť injekcia podaná privolanou záchrannou službou. "Experti, ktorí boli prizvaní na žiadosť právneho zástupcu SR, nesúhlasia s obsahom a závermi uvedenej správy a už vôbec nie s tvrdením, že ide o správu, ktorá mala byť vypracovaná po konzultácii so všetkými zainteresovanými lekárskymi odborníkmi," priblížili z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.



Znalecká správa podľa ministerstva nie je definitívnou záverečnou správou a obsahuje chybné tvrdenia. "Vôbec nereflektuje stanoviská expertov poškodenej strany, ako ani závery vykonanej rekonštrukcie," dodalo MS SR. Kolégium súdnych znalcov podľa právneho zástupcu SR "neváhalo spochybňovať spôsobilosť znalcov, ktorí boli prizvaní na žiadosť právneho zástupcu SR a ktorí sú navyše uznávanými odborníkmi v danej oblasti".



Právny zástupca SR v konaní a rodina zosnulého Chovanca žiadajú verejnosť, aby nerobila žiadne predčasné závery a aby mohlo byť vyšetrovanie pokojne ukončené. "Po tomto úniku informácií bude právny zástupca SR kontaktovať belgickú generálnu prokuratúru so žiadosťou o vykonanie trestného stíhania tohto incidentu. Ak belgická generálna prokuratúra nezasiahne, právny zástupca SR sám podá trestné oznámenie a vzhľadom na otrasenú dôveru k vyšetrovacím orgánom bude zároveň aj iniciovať konanie o stiahnutie spisu vyšetrovacej sudkyni v Charleroi," zdôraznilo ministerstvo.



Belgický spravodajský portál RTL podľa advokátskej kancelárie zastupujúcej SR v konaní nekontaktoval rodinu ani právneho zástupcu, aby si overil pravdivosť obsahu tejto správy. "V minulosti (september 2021) došlo zo strany tohto portálu rovnako k uverejneniu nepravdivých informácií, v nadväznosti na čo začal generálny prokurátor v Monse vyšetrovanie vo veci porušenia služobného tajomstva týkajúceho sa zverejnenia informácií, ktoré boli následne medializované," priblížili z tlačového oddelenia MS SR.