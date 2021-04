MS: Kolúznu väzbu je najvhodnejšie riešiť vládnym návrhom

Bratislava 20. apríla (TASR) - Problematika kolúznej väzby si zaslúži odbornú diskusiu v rámci riadneho pripomienkového konania. Preto sa rezortu spravodlivosti javí najvhodnejšie riešiť túto problematiku vládnym návrhom zákona a nie poslaneckým, ktorý takýto priestor neposkytuje. TASR to uviedol hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla v reakcii na poslanecký návrh Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorým upravuje dĺžku všetkých typov väzby.



Rezort spravodlivosti minulý týždeň predložil do medzirezortného pripomienkového konania novelu Trestného poriadku, ktorej cieľom je upraviť lehotu trvania kolúznej väzby. Tiež ustanovuje vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe. "Poslanecký návrh je podstatne širší v porovnaní s vládnym návrhom, keďže napríklad skracuje základnú aj celkovú lehotu vo všetkých typoch väzby, ako aj v prípravnom konaní," spresnil hovorca.



Dodal, že poslanecký návrh upravuje na rozdiel od vládneho návrhu skrátenú lehotu väzby aj na prípady organizovaného zločinu a trestné činy, za ktoré je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie. "Nebránime sa diskusii o takejto úprave, ale bez riadneho skúmania a diskusie k dosahom na prebiehajúce trestné veci a celkovo na zabezpečenie funkčnosti a efektivity vyšetrovania trestnej činnosti sa nám javí ako príliš ambiciózna," doplnil.



Poslanecký návrh Hajšelovej upravuje maximálnu dĺžku trvania kolúznej väzby, a to najviac na päť mesiacov. Predĺžiť by sa dala vtedy, ak sa preukázalo, že obvinený pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. V návrhu tiež poslankyňa navrhuje skrátiť základnú lehotu iných typov väzby zo sedem mesiacov na šesť. Skrátiť chce tiež lehoty väzby v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.



MS SR navrhuje skrátiť základnú dĺžku trvania kolúznej väzby na päť mesiacov v prípade dôvodnej obavy z kolúzneho správania obvineného. Ak sa takéto správanie nepreukáže, nebude ju možné ďalej predĺžiť. Základná sedemmesačná lehota s možnosťou predĺženia by zostala pri obvineniach z trestného činu spáchaného zločineckou alebo teroristickou skupinou, trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej či teroristickej skupiny alebo pre trestný čin, pri ktorom hrozí doživotie. Tiež v prípade obvineného, u ktorého bolo kolúzne správanie preukázané.