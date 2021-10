Rezort spravodlivosti: Súdna mapa má štyri na seba nadväzujúce časti

Bratislava 4. októbra (TASR) - Legislatíva, ktorou sa realizuje súdna mapa, je rozdelená na štyri na seba nadväzujúce časti. Zákon o okresných súdoch rieši len okresné súdy, navrhuje ich 30, avšak nedotýka sa krajských súdov, a preto ich počet v tomto návrhu zákona zostáva zachovaný. Zákon o krajských súdoch zavádza štyri krajské súdy, pričom je nadstavbou k zákonu o okresných súdoch. Hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla to pre TASR uviedol v reakcii na Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré namietalo nesúlad v materiáloch.vysvetlil Bubla.ZMOS namietalo nesúlad v predložených návrhoch zákona , ktorými sa má zaviesť nová súdna mapa. Kým v materiáli, ktorým sa menia obvody krajských súdov, sa ráta so štyrmi krajskými súdmi, v inom legislatívnom návrhu sa podľa nich píše o ôsmich. V medzirezortnom pripomienkovom konaní tak podľa združenia vzniká zmätok. Materiály žiadajú stiahnuť. Kritizujú tiež nízku fyzickú dostupnosť súdov v najmenej rozvinutých regiónoch a možné znižovanie pracovných miest.Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Po novom by mohli fungovať štyri druhostupňové všeobecné súdy namiesto doterajších ôsmich, a to v Trnave, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. Navrhované zmeny sa týkajú aj zriadenia mestského súdu v Bratislave a v Košiciach či nového usporiadania sídel a obvodov okresných súdov, ktorých počet sa má znížiť z 54 na 30. Návrh je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.