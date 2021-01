Moniku J. vyšetrili v nemocnici, uviedla väčšie požitie liekov

Na archívnej snímke Monika J. Foto: TASR Ján Krošlák

Bratislava 31. januára (TASR) - Obvinená bývalá štátna tajomníčka Monika J. tvrdí, že užila väčšie množstvo predpísaných liekov. V tejto súvislosti absolvovala vyšetrenie vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. Informovala o tom TV Markíza.Hovorca doplnil, že v nedeľu krátko popoludní príslušníci z Ústavu Banská Bystrica pri komunikácii s obvinenou spozorovali, že táto nereaguje obvyklým spôsobom. "" spresnil.Ústavný lekár jej preto odporučil vyšetrenie vo Fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. "" doplnil.Monika J. je vo väzbe od minuloročnej marcovej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pod názvom Búrka. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, 22. januára 2021 nevyhovel jej žiadosti o prepustenie z väzby.Obvinená koncom novembra 2020 dva dni vypovedala pred vyšetrovateľom NAKA v Nitre. Podľa medializovaných informácií mala priznať svoje kontakty s podnikateľom Marianom Kočnerom či zásahy do rozhodovania súdov.Príslušníci NAKA zadržali 11. marca minulého roka 13 sudcov v rámci akcie Búrka. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Ďalšie obvinenia pribudli Monike J. po minuloročnej októbrovej akcii Víchrica. Od septembra 2020 je obvinená aj v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima.