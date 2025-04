Ministerstvo: Nezákonne sterilizované osoby by mohli byť odškodnené

Bratislava 22. apríla (TASR) - Osoby, ktoré boli v období od 1. januára 1966 do 31. decembra 2004 sterilizované v rozpore s právom v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky, by mohli byť jednorazovo finančne odškodnené. Vyplýva to z predbežnej informácie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR o návrhu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom. Cieľom návrhu zákona je zaviesť rýchlu, efektívnu a spravodlivú nápravu, ktorá bude zahŕňať aj finančnú kompenzáciu.



„Predmetná ľudskoprávna a spoločenská téma je už desaťročia neuralgickým bodom, za ktorý je Slovenská republika kritizovaná doma aj v zahraničí,“ argumentuje rezort spravodlivosti.



Ako ozrejmil, v súčasnosti neexistuje v slovenskom právnom poriadku účinný právny nástroj na nápravu a zmiernenie krívd, ktoré utrpeli osoby poškodené praktikami minulého režimu v oblasti reprodukčného zdravia.



Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je v máji.