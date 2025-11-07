< sekcia Slovensko
MS: Nový Občiansky zákonník zachováva hodnotový rámec zákona o rodine
Návrhom nového Občianskeho zákonníka sa podľa MS nemení hodnotový rámec ani sa nezasahuje do ústavných východísk, ktoré definujú rodinu, manželstvo a ich postavenie v spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Návrh nového Občianskeho zákonníka zjednocuje a sprehľadňuje civilné právo, ktoré je dnes roztrieštené napríklad v zákone o bytoch či v zákone o rodine. Do Občianskeho zákonníka je zákon o rodine integrovaný, pričom sa zachováva jeho doterajšia filozofia aj základné princípy právnej úpravy rodiny. V reakcii na výhrady opozičného KDH to uviedlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Tvrdí, že zmeny sa pripravovali viac ako desať rokov, nejde teda o náhle či politicky motivované rozhodnutie. MS je pripravené diskutovať aj s KDH o jeho pripomienkach.
„Nový Občiansky zákonník je postavený na monistickom princípe. Znamená to, že zjednocuje a sprehľadňuje právnu úpravu civilného práva, ktorá je v súčasnosti roztrieštená v rôznych zákonoch - napríklad v zákone o bytoch a nebytových priestoroch či v zákone o rodine. Cieľom je vytvoriť ucelený a pre občana zrozumiteľný kódex, ktorý zjednoduší orientáciu v právnych predpisoch,“ reagovala v stanovisku rezortu jeho hovorkyňa Barbora Škulová.
Návrhom nového Občianskeho zákonníka sa podľa MS nemení hodnotový rámec ani sa nezasahuje do ústavných východísk, ktoré definujú rodinu, manželstvo a ich postavenie v spoločnosti. „Sme presvedčení, že návrh je v plnom súlade s ústavným rámcom Slovenskej republiky, a to ako v jeho historickom, tak aj v aktuálnom znení,“ dodala Škulová.
MS takisto zdôraznilo, že návrh nemá žiadny politický charakter. „Pripravovali ho výlučne odborníci z oblasti civilného práva a príbuzných odborov. Návrh bol zverejnený na webovej stránke ministerstva už na začiatku leta, pričom verejnosť mala možnosť sa s ním oboznámiť a pripomienkovať ho,“ uviedla hovorkyňa. Rezort sľubuje dôsledné vyhodnocovanie všetkých doručených pripomienok.
„Očakávame, že legislatívny proces bude ukončený v priebehu leta budúceho roka, pričom navrhovaná účinnosť zákona je od polovice roka 2027. Je teda ešte dostatok priestoru na odbornú a vecnú diskusiu,“ ozrejmila Škulová s tým, že ministerstvo chce pri príprave viesť konštruktívny dialóg a je otvorené racionálnym úpravám tam, kde budú mať svoje vecné a odborné opodstatnenie - napríklad pri výške povinných podielov v dedičskom konaní či iných čiastkových otázkach.
KDH tvrdí, že sa „pod rúškom zmien“ v občianskom a obchodnom práve môže oslabiť ochrana rodiny a slabších. Vyzvalo preto ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby ponechal v platnosti aktuálny zákon o rodine z roku 2005. Podľa KDH sa osvedčil v praxi a je moderný. Návrhom nového Občianskeho zákonníka dochádza podľa KDH k zásahom do súčasného nastavenia rodinného práva a tie oslabujú ochranu rodiny, osobitne detí a nemajetnejších z manželov. Hnutie takisto tvrdí, že MS pripravuje zmeny urýchlene a bez diskusie.
