Bratislava 6. apríla (TASR) - Odklady exekúcií v roku 2020 výrazne nevzrástli a ich podiel na vydaných povereniach zostal zanedbateľný. Vyplýva to z informácií Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



"Podiel odkladov na celkovom počte poverení na vykonanie exekúcie vydaných Okresným súdom Banská Bystrica zostáva zanedbateľný. V roku 2020 dosiahol 0,44 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierny nárast z 0,25 percenta," doplnili analytici. V roku 2020 bolo 685 odkladov exekúcií, rok predtým 430.



Nových návrhov na vykonanie exekúcie vlani vydali o 9,7 percenta menej ako v roku 2019. Za celý rok 2020 bolo do súdneho registra zapísaných 161.290 návrhov na vykonanie exekúcie. Predstavuje to medziročný pokles o 17.360 návrhov.



Analytici doplnili, že v roku 2020 poklesol počet vydaných poverení na vykonanie exekúcie medziročne o 15.822, čiže o takmer 9,21 percenta. Konkrétne zo 171.729 na 155.907.



Analytické centrum spresnilo, že na zmiernenie ekonomických dopadov šírenia ochorenia COVID-19 bolo od jari 2020 dlžníkom umožnené odložiť si exekúciu z dôvodu zníženia príjmov počas pandémie. Požiadať o odklad mohol každý, na ktorého majetok začala exekúcia po 12. marci 2020. Odklad trval šesť mesiacov, najdlhšie však do 1. decembra 2020.