MS: Páchateľmi sexuálneho násilia boli v 98,2 prípadoch muži

Bratislava 11. septembra (TASR) - Páchateľmi trestných činov sexuálneho násilia boli v rokoch 2018 až 2021 takmer výlučne muži. Vyplýva to z komentára Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR o trestných činoch sexuálneho násilia.



"Páchateľmi trestných činov sexuálneho násilia boli v 98,2 percenta prípadov muži. Veková štruktúra páchateľov sa pri rôznych trestných činoch sexuálneho násilia líši," priblížili v komentári.



Pri trestnom čine znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby tvorila najpočetnejšiu vekovú kategóriu skupina odsúdených od 36 do 50 rokov. "Za trestný čin sexuálneho zneužívania bolo najviac odsúdených vo vekovej kategórii od 18 do 25 rokov," podotkli.



Pri trestných činoch znásilnenia a sexuálneho násilia prevažovali nepodmienečné tresty odňatia slobody. "Za trestný čin znásilnenia bol v období rokov 2018 až 2021 nepodmienečný trest odňatia slobody uložený v 74,5 percenta prípadov," doplnili s tým, že priemerná dĺžka nepodmienečného trestu predstavovala 84 mesiacov.



Za trestný čin sexuálneho násilia bol nepodmienečný trest odňatia slobody uložený v 69,1 percenta prípadov. "Priemerná dĺžka nepodmienečného trestu predstavovala 81 mesiacov, teda o tri mesiace menej ako v prípade trestného činu znásilnenia," dodali.