MS plánuje vytvoriť pravidlá na preventívnu reštrukturalizáciu firiem

Bratislava 30. apríla (TASR) – Rezort spravodlivosti plánuje vytvoriť efektívne pravidlá na preventívnu reštrukturalizáciu firiem. Cieľom má byť zjednodušenie a urýchlenie ozdravenia podniku vo finančných ťažkostiach. Ministerstvo počíta aj s transpozíciou smernice Európskej únie a Rady o preventívnej reštrukturalizácii. Legislatíva by mala byť predkladaná v tematických celkoch od prvého štvrťroka 2022. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



„Uvedené chceme docieliť najmä vytvorením nástrojov tak, aby podnikateľom včas signalizovali problémy, ktoré môžu spôsobiť ich úpadok,“ spresnil s tým, že včasným začatím riešenia finančných ťažkostí sa má dosiahnuť aj zvýšenie vymožiteľnosti pohľadávok v konkurzných konaniach.



„Z ekonomických štatistík vyplýva, že až 65 percent podnikateľov, ktorí sa dostali do úpadku, sa nachádzalo v problémovej zóne už tri roky pred vstupom do konkurzu,“ uviedol. Vyhlásil, že podnikatelia často zásadné problémy vo svojich podnikoch pokladajú za prechodné a dlhodobo neprijímajú relevantné riešenia na ich odstránenie.



V prvom štvrťroku 2022 by mal byť prepracovaný rámec preventívnej a úpadkovej reštrukturalizácie tak, aby dlžníci mohli účinne reštrukturalizovať v počiatočnom štádiu a zabrániť tak úpadku. Plánuje sa tiež zefektívnenie konkurznej úpravy, najmä prepracovaním súčasnej právnej úpravy konkurzu. Na prelome rokov 2022 a 2023 plánuje rezort úpravu profesie insolvenčného správcu. S tým má súvisieť aj špecializácia súdov na insolvenčnú agendu a zavedenie nástrojov včasného varovania.



Bubla doplnil, že SR získala od Európskej komisie vo forme tímu odborníkov rozsiahlu podporu na analýzu insolvenčnej legislatívy v projekte Reforma reštrukturalizácie a insolvencie na Slovensku. „Projekt skúma príčiny zlého hodnotenia SR v medzinárodných rebríčkoch, pokiaľ ide o dĺžku konkurzného konania, vysoké náklady konkurzného konania a nízku výťažnosť konkurzného konania,“ podotkol hovorca s tým, že cieľom projektu je zistiť súčasný stav reštrukturalizácií a konkurzov na Slovensku, porovnať slovenský rámec s vybranými krajinami EÚ a navrhnúť odporúčania pre ďalšiu reformu.