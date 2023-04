Po Trestnom zákone je prioritou rezortu novela Trestného poriadku

Bratislava 20. apríla (TASR) - Po predložení reformy Trestného zákona do Národnej rady SR je pre Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR prioritou vypracovanie návrhu novely Trestného poriadku. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas s týmto cieľom zriadil odborné kolégium. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Monika Klobušická.



"Úlohou kolégia a následne jednotlivých pracovných skupín bude vypracovanie paragrafového návrhu zmien v trestnom procese. Novela Trestného poriadku bude postavená na troch pilieroch," priblížila hovorkyňa. Prvým pilierom je zefektívnenie a zjednodušenie prípravného konania. "Vyšetrovatelia a orgány činné v trestnom konaní musia mať viac času na reálne odhaľovanie trestnej činnosti. Preto sa sústredíme aj na znižovanie procesnej náročnosti a administratívnej prácnosti pri rešpektovaní práva na obhajobu," podotkol minister.



Ďalším pilierom je dôsledné rešpektovanie základných práv, princípu rovnosti zbraní, kontradiktórnosti a posilnenie práv poškodených. "Vytváranie lepších možností na účinné odhaľovanie trestnej činnosti nesmie ísť za žiadnych okolností na úkor základných práv. Toto je našou povinnosťou podľa ústavy i medzinárodných záväzkov," uviedol minister s tým, že akékoľvek snahy zjednodušovať si prácu na úkor základných práv sú nebezpečnými skratkami, ktoré nesledujú cieľ spravodlivosti.



Tretím pilierom je odborná revízia riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. "Trestný poriadok ako celok musí obsahovať primerane vyvážené nástroje na nápravu prípadných nezákonností. Inak by dochádzalo k neodôvodneným zásahom do základných práv," dodal. Je podľa neho zrejmé, že niektoré postupy orgánov činných v trestnom konaní a fungovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov sú v súčasnosti podrobované kritike a vyvolávajú verejnú diskusiu.



Súčasťou kolégia ministra pre prípravu Trestného poriadku sú okrem iných aj zástupcovia Generálnej prokuratúry SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, rezortu vnútra, Slovenskej advokátskej komory a akademickej obce. MS SR avizuje, že rovnako ako pri zmenách Trestného zákona, aj v prípade Trestného poriadku bude preferovať hľadanie čo najširšieho konsenzu všetkých zložiek.