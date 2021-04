MS: Počet návrhov na konkurz sa v roku 2020 medziročne znížil

Bratislava 26. apríla (TASR) - Počet podaných návrhov na konkurz sa v roku 2020 medziročne znížil o vyše 27 percent. Kým v roku 2019 bolo podaných 611 návrhov na vyhlásenie konkurzu, v roku 2020 ich bolo 443. Vyplýva to z informácií Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Počas prvých šiestich mesiacov roka 2020 bolo podaných 169 návrhov na konkurz. V druhej polovici roka 2020 počet návrhov na vyhlásenie konkurzu rástol. Bolo ich 274. "Oproti prvej polovici roka 2020 vzrástol podiel dlžníckych návrhov o šesť percentuálnych bodov; podiel návrhov podaných likvidátorom, naopak, poklesol o osem percentuálnych bodov," zdôraznili analytici. Rast počtu návrhov najviac pocítil Okresný súd Bratislava I. V decembri 2020 naň napadlo 32 vecí z celkových 79. Tvorí to 40 percent všetkých decembrových návrhov doručených súdom.



Analytici dodali, že pokles v jarných mesiacoch a začiatkom leta 2020 korešponduje s obdobím nástupu pandémie a prijatím mimoriadnych opatrení v justícii. Okrem iného sa do konca apríla 2020 obmedzilo plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch. Tiež plynutie procesných lehôt. Do konca mája boli dočasne zakázané výkony záložného práva a dražieb. Na jeseň na to nadviazal mechanizmus poskytovania dočasnej ochrany podnikateľom. "Podnikateľ pod dočasnou ochranou nebol povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok počas jej trvania," spresnili.



Medziročne sa znížil aj počet vyhlásených konkurzov. "Kým v roku 2019 vyhlásili súdy 242 konkurzov, v roku 2020 to bolo 177, čo je takmer o 27 percent menej. V porovnaní s nápadom ide však o miernejší vývoj, aj keď čo do miery poklesu rovnaký," podotkli.