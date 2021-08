Počet pracovných sporov stúpol v roku 2020 o viac ako štvrtinu

Bratislava 1. augusta (TASR) – Počet pracovných sporov stúpol v roku 2020 medziročne o viac ako 28 percent. Vplyv na to mohla mať aj v tom čase rastúca miera nezamestnanosti. Vyplýva to zo správy Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR k vývoju na súdoch počas pandemického roka 2020.



„Počet podaní týkajúci sa pracovnoprávnych sporov v roku 2020 medziročne vzrástol o 28,3 percenta (z 1094 na 1404),“ spresnili analytici s tým, že najsilnejší bol máj 2020, keď bolo podaných 154 pracovnoprávnych žalôb. Práve máj bol kalendárnym mesiacom, ktorý nasledoval po najvyššom medziročnom náraste počtu nezamestnaných v minulom roku.



Po máji bol najvyšší počet podaní zaznamenaný v júni (130 žalôb) a v auguste (145). Zvyšné mesiace boli približne na úrovni roku 2018. „Od marca do decembra 2020 súdy zaregistrovali v priemere 118 podaní. Bolo to o 12 percent viac ako v rovnakom období 2018 (105) a o takmer 30 percent viac ako v roku 2019 (91),“ doplnili.



Analytici dodali, že v januári 2020 nezamestnanosť na Slovensku dosahovala takmer päť percent, v apríli sa počet nezamestnaných zvýšil na 6,6 percenta a do konca roka na takmer sedem percent.