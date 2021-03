Analytici: Pojednávania na okresných súdoch klesli o vyše 20 percent

Bratislava 27. marca (TASR) - Na okresných súdoch sa v roku 2020 uskutočnilo v hlavných agendách o 40.391 pojednávaní menej ako v roku 2019. Predstavuje to pokles o vyše 20 percent. Najväčší medziročný pokles nastal počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z informácií Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Celkovo sa na okresných súdoch vlani uskutočnilo 156.732 pojednávaní.



"Aj keď sa situácia v lete zlepšila a v hlavných agendách okresných súdov sa v tomto období (jún, júl, august) uskutočnilo viac pojednávaní ako rok predtým, so začínajúcou druhou vlnou začal ich počet opäť klesať," spresnilo analytické centrum.



Časť neuskutočnených pojednávaní môže súvisieť s poklesom počtu podaní na súdy či vyššou mierou procesnej efektivity v snahe koncentrovať dokazovanie do menšieho počtu pojednávaní. "V prevažnej miere však ide o prípady, keď sa pojednávanie neuskutočnilo v záujme predchádzania šírenia koronavírusu," doplnili.



Na krajských súdoch zaznamenali medziročný pokles pojednávaní o 14 percent, konkrétne z 27.128 na 23.228.



Odklady pojednávaní sa nevyhnutne prejavia v súdnych konaniach. "Výzvou pre nasledujúce obdobie preto bude prispôsobiť postup v konaní tak, aby sa čo najviac priblížil rámcom práva na prerokovanie veci v primeranej lehote pred pandémiou," dodali.