MS: Ponuky do tendra na informačný systém OR možno predkladať do 14.2

Bratislava 12. februára (TASR) - Uchádzači môžu predkladať ponuky do tendra na nový informačný systém obchodného registra (OR) do utorka 14. februára do 10.00 h. Termín na predkladanie ponúk bol viackrát posunutý. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Nový informačný systém má plne nahradiť existujúce riešenie. Predpokladaná cena celej zákazky je takmer 11,5 milióna eur bez DPH. V cene je podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR zahrnutá dodávka samotného informačného systému, ako aj poskytovanie servisných služieb a rozvoj systému.



Rezort už skôr informoval, že jadro súčasného systému je technologicky zastarané, preto nemožno zabezpečiť jeho ďalší rozvoj. Priamo s tým súvisia aj bezpečnosť, spoľahlivosť a užívateľský komfort systému.



Nový systém by mal priniesť zjednodušenú realizáciu elektronických podaní a zrýchlenie jednotlivých konaní s využitím automatizácie úkonov.