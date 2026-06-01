MS: Pre nový Občiansky zákonník treba doplniť predpisy
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Prijatie nového Občianskeho zákonníka predstavuje zásadnú rekodifikáciu súkromného práva v Slovenskej republike. Nová právna úprava prináša zmeny v systematike a terminológii súkromného práva, prepracovanie viacerých existujúcich právnych inštitútov, ako aj zavedenie novej koncepcie úpravy občianskoprávnych vzťahov. V nadväznosti na uvedené vzniká potreba prijať právny predpis, ktorým sa vykonajú zmeny a doplnenia osobitných právnych predpisov dotknutých touto rekodifikáciou. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s prijatím Občianskeho zákonníka, zverejnenej Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR na portáli Slov-Lex.
Cieľom novej právnej úpravy je podľa MS zabezpečiť vykonanie a praktickú aplikáciu nového Občianskeho zákonníka, zosúladiť právny poriadok s novou systematikou a terminológiou súkromného práva, ako aj upraviť podrobnosti k inštitútom zavedeným alebo nanovo koncipovaným v novom Občianskom zákonníku. Takisto zabezpečiť vnútornú konzistentnosť právneho poriadku odstránením rozporov, duplicít a neaktuálnych odkazov v právnych predpisoch a vytvoriť podmienky na riadne fungovanie nového systému súkromného práva v aplikačnej praxi.
MS ozrejmilo, že súčasné právne predpisy vychádzajú z právnej úpravy obsiahnutej v doterajšom Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku a v mnohých prípadoch používajú terminológiu, systematiku a právne konštrukcie, ktoré nezodpovedajú novej právnej úprave. Nový Občiansky zákonník zároveň opúšťa doterajší model duality záväzkového práva a sústreďuje úpravu záväzkových vzťahov do jedného kódexu, čo vyžaduje premietnutie tejto koncepčnej zmeny do osobitných právnych predpisov.
Ponechanie súčasného stavu bez zmeny by podľa MS viedlo k neprehľadnosti, vnútornej rozpornosti právneho poriadku a aplikačným problémom. Pripravovaný právny predpis preto bude reagovať na tieto zmeny s cieľom zabezpečiť zosúladenie osobitných právnych predpisov s novou koncepciou súkromného práva, systematikou a terminológiou nového Občianskeho zákonníka. „Jeho cieľom bude zároveň odstránenie neaktuálnych odkazov a legislatívno-technických nedostatkov v právnom poriadku, vytvorenie podmienok pre riadne fungovanie novej právnej úpravy v aplikačnej praxi a zabezpečenie kontinuity, vnútornej konzistentnosti a väčšej prehľadnosti celého právneho poriadku,“ dodalo MS. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je v októbri.
Vláda SR schválila 6. mája nový Občiansky zákonník, ktorý má byť centrálnym všeobecným kódexom súkromného práva so širokým záberom. Obsiahnuť má čo najväčší rozsah súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Jeho cieľom je odstrániť relikty socialistického prístupu k súkromnému právu a zmodernizovať súkromné právo zavedením chýbajúcich inštitútov. Pozdvihnúť sa má význam autonómie vôle tým, že nový Občiansky zákonník má byť nosným pilierom slobodného uváženia a voľby každého jednotlivca o tom, ako chce žiť a usporiadať svoje životné situácie tak, aby zásah štátu do toho bol minimálny. Predpokladaná účinnosť návrhu zákona je od 1. júla 2027.
