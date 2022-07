Predĺžili lehotu predkladania ponúk do súťaže na informačný systém OR

Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predĺžilo lehotu na predkladanie ponúk do súťaže na nový informačný systém obchodného registra (OR) z 26. júla do 31. augusta. Vyplýva to z dokumentu zverejneného na webe Úradu pre verejné obstarávanie.



Ministerstvo sa podľa jeho hovorcu Petra Bublu rozhodlo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk "na základe otázok od potenciálnych uchádzačov, z ktorých niektoré boli aj zásadnejšieho charakteru, ako aj na základe ich vyjadrení, že lehota na prípravu ponúk (35 dní) nie je pre nich dostatočná".



Nový informačný systém má plne nahradiť existujúce riešenie. Predpokladaná cena celej zákazky je takmer 11,5 milióna eur bez DPH. V cene je podľa ministerstva zahrnutá dodávka samotného informačného systému, ako aj poskytovanie servisných služieb a rozvoj systému.



Rezort už skôr informoval, že jadro súčasného systému je technologicky zastarané, a preto nemožno zabezpečiť jeho ďalší rozvoj. Priamo s tým súvisí aj bezpečnosť, spoľahlivosť a užívateľský komfort systému.



Nový systém by mal priniesť zjednodušenú realizáciu elektronických podaní a zrýchlenie jednotlivých konaní s využitím automatizácie úkonov.