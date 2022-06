MS: Priame vyzvania v rámci plánu obnovy v justícii vyhlásia neskôr

Bratislava 12. júna (TASR) – Priame vyzvania v rámci plánu obnovy v justícii budú vyhlásené neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. Dôvodom je, že nemohli byť vyhlásené pred konečným prijatím novej súdnej mapy. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



"S ohľadom na priebeh prijímania legislatívy týkajúcej sa novej súdnej mapy nebolo možné uvedené priame vyzvania realizovať až do konečného prijatia legislatívy, t. j. nadobudnutia platnosti a účinnosti dotknutých zákonov, ktorými boli stanovené nové sídla a obvody súdov v SR," priblížil hovorca.



Podľa pôvodného harmonogramu malo byť priame vyzvanie v rámci prvej fázy rekonštrukcie budov súdov vyhlásené už na začiatku marca. Aktualizovaný harmonogram, ktorý je vo schvaľovacom procese, počíta s júlovým termínom. Ide o zabezpečenie investičnej štúdie, projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti.



Rezort spravodlivosti pripravuje návrh vzorového vyzvania s podmienkami poskytnutia a vzorovou zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. "V prípade, že sa podarí včas získať všetky podklady k stanoveniu investičných priorít v rámci rezortu MS SR a plánu obnovy, predpokladáme, že k priamemu vyzývaniu konkrétnych žiadateľov dôjde práve v priebehu mesiaca júl 2022," priblížil Bubla.



V auguste by mohlo byť vyhlásené priame vyzvanie na budovanie a podporu analytických kapacít vybraných inštitúcií súdneho systému na účel vybudovania analytickej platformy. Priame vyzvanie v rámci druhej fázy rekonštrukcie budov súdov by mohlo byť podľa ministerstva spustené v septembri. Výška finančných prostriedkov určených na tieto vyzvania je takmer 69 miliónov eur.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii.