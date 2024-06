Rezort spravodlivosti:Problém je nízke vnímanie nezávislosti súdnictva

Bratislava 12. júna (TASR) - Problémom pre Slovensko zostáva dlhodobo nízke vnímanie nezávislosti súdnictva. Napriek čiastočnému zlepšeniu Slovensko stále ostáva na posledných priečkach spomedzi členských štátov Európskej únie (EÚ). V subjektívnom hodnotení občanov však zostalo na rovnakom mieste ako vlani. TASR o tom informovala Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR na základe porovnávacieho prehľadu krajín v oblasti justície za rok 2024, ktorý zverejnila Európska komisia (EK).



Rezort spravodlivosti poukázal aj na to, že pri aspektoch digitalizácie súdnictva, najmä pokiaľ ide o využívanie umelej inteligencie či interaktívnych aplikácií, Slovensko kleslo na 18. miesto. "Predchádzajúca vláda mala obrovskú šancu využiť prostriedky na modernizáciu súdnictva ako v oblasti digitalizácie, tak aj v oblasti materiálno-technického vybavenia. (...) Napriek tomu urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili lepšiu dostupnosť občanom k spravodlivosti a posilnili dôveru v justíciu," konštatoval minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).



Ministerstvo priblížilo, že okrem aktualizácie údajov z predchádzajúcich prehľadov sú tento rok hodnotené aj nové oblasti, pri kvalite justície napríklad údaje o odmene ustanoveného advokáta v trestnom konaní. Novinkou je aj mapovanie orgánov zapojených do dedičského konania alebo osobitných opatrení pre zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím v justícii.



V počte sudcov na počet obyvateľov sa Slovensko oproti minuloročnému prehľadu podľa ministerstva neposunulo a nachádza sa na 12. mieste. Naďalej si však drží pozíciu v prvej desiatke štátov s najvyšším zastúpením žien na najvyšších súdoch v rámci EÚ.



Európska komisia zverejnila porovnávací prehľad krajín v oblasti justície za rok 2024. Prehľad má informatívny charakter, zároveň však slúži ako podklad pre hodnotiace správy EK. Vychádza zo štatistických údajov za roky 2022 a 2023.