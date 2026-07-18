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MS: Projekt zameraný na restoratívnu justíciu má pripravené programy
Do projektu sú zapojení aj externí odborníci a ďalší partneri z oblasti pomáhajúcich profesií, aby bolo možné poskytovať komplexnú podporu páchateľom aj obetiam trestných činov.
Autor TASR
Bratislava 18. júla (TASR) - Projekt „Restoratívna a alternatívna justícia pre každého“, ktorý Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR spustilo v minulom roku, predstavuje jeden z kľúčových krokov pri rozvoji restoratívnej justície na Slovensku. Aktuálne sú už pripravené všetky programy pre prácu s páchateľmi i obeťami trestnej činnosti, špecialisti sú ich tvorcami priebežne školení a od septembra bude spustené ich implementovanie priamo do praxe. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu spravodlivosti Barbora Škulová.
Ako spresnila, hlavným cieľom projektu je rozšíriť dostupnosť restoratívnych a resocializačných služieb, posilniť postavenie obetí trestných činov, podporiť prevzatie zodpovednosti zo strany páchateľov a znížiť riziko opakovanej trestnej činnosti prostredníctvom odborných intervencií a práce s páchateľmi.
Projekt sa zameriava predovšetkým na trestnú činnosť, pri ktorej je možné efektívne využiť princípy restoratívnej justície a cielené resocializačné programy. Osobitná pozornosť je venovaná páchateľom násilnej trestnej činnosti, domáceho násilia, dopravných trestných činov, mladistvým páchateľom a ďalším skupinám, pri ktorých existuje predpoklad, že odborná intervencia prispeje k zmene ich správania a zníženiu recidívy. Súčasťou projektu je aj vývoj nových špecializovaných programov, napríklad programu Zodpovedná jazda, ktorý je určený páchateľom dopravných trestných činov, ale aj programu Čistý život - oblasť závislostí, Financie pre obnovu -majetková trestná činnosť a Restoratívne rodinné vzťahy - subsumuje napríklad aj oblasť domáceho násilia.
Na realizácii projektu participujú odborní zamestnanci ministerstva spravodlivosti so skúsenosťami v oblasti psychológie, sociálnej práce a podobne, ktorí absolvujú špecializované vzdelávanie v oblasti restoratívnej justície či probační a mediační úradníci. Do projektu sú zapojení aj externí odborníci a ďalší partneri z oblasti pomáhajúcich profesií, aby bolo možné poskytovať komplexnú podporu páchateľom aj obetiam trestných činov.
Projekt je financovaný z Programu Slovensko prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). „Jeho jedinečnosť spočíva v práci s odsúdenými mimo výkonu trestu odňatia slobody, v podmienkach probačného dohľadu, a s obeťami predmetnej trestnej činnosti,“ dodala hovorkyňa.
Ako spresnila, hlavným cieľom projektu je rozšíriť dostupnosť restoratívnych a resocializačných služieb, posilniť postavenie obetí trestných činov, podporiť prevzatie zodpovednosti zo strany páchateľov a znížiť riziko opakovanej trestnej činnosti prostredníctvom odborných intervencií a práce s páchateľmi.
Projekt sa zameriava predovšetkým na trestnú činnosť, pri ktorej je možné efektívne využiť princípy restoratívnej justície a cielené resocializačné programy. Osobitná pozornosť je venovaná páchateľom násilnej trestnej činnosti, domáceho násilia, dopravných trestných činov, mladistvým páchateľom a ďalším skupinám, pri ktorých existuje predpoklad, že odborná intervencia prispeje k zmene ich správania a zníženiu recidívy. Súčasťou projektu je aj vývoj nových špecializovaných programov, napríklad programu Zodpovedná jazda, ktorý je určený páchateľom dopravných trestných činov, ale aj programu Čistý život - oblasť závislostí, Financie pre obnovu -majetková trestná činnosť a Restoratívne rodinné vzťahy - subsumuje napríklad aj oblasť domáceho násilia.
Na realizácii projektu participujú odborní zamestnanci ministerstva spravodlivosti so skúsenosťami v oblasti psychológie, sociálnej práce a podobne, ktorí absolvujú špecializované vzdelávanie v oblasti restoratívnej justície či probační a mediační úradníci. Do projektu sú zapojení aj externí odborníci a ďalší partneri z oblasti pomáhajúcich profesií, aby bolo možné poskytovať komplexnú podporu páchateľom aj obetiam trestných činov.
Projekt je financovaný z Programu Slovensko prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+). „Jeho jedinečnosť spočíva v práci s odsúdenými mimo výkonu trestu odňatia slobody, v podmienkach probačného dohľadu, a s obeťami predmetnej trestnej činnosti,“ dodala hovorkyňa.