Matica slovenská si uctila pamiatku Jozefa Kronera

Bratislava 28. marca (TASR) - Matica slovenská (MS) si uctila pamiatku legendárneho slovenského herca Jozefa Kronera kultúrnym podujatím. Sprístupnila tiež tretiu výstavu galérie Matice. Zatiaľ jedna z najväčších akcií Domu MS v Bratislave sa konala v pondelok (25. 3.) za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR i poslancov Národnej rady SR. Medzi hosťami nechýbali umelec Jozef Šimonovič a profesor kulturológie Jozef Leikert, ktorí sa osobne poznali s Jozefom Kronerom. TASR o tom informoval Lukáš Perný, vedecký pracovník Slovenského literárneho ústavu MS.



Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti storočnice národného umelca Jozefa Kronera, nositeľa Pribinovho kríža I. triedy in memoriam, ktorý sa v Ankete 2000 stal slovenským hercom 20. storočia. Narodil sa 20. marca 1924 v staničnom domčeku v Staškove do železničiarsko-divadelníckej rodiny.



V Galérii MS tiež otvorili putovnú výstavu "Dejiny, hodnoty a krásy Slovenska", ktorá prišla do Bratislavy zo Štrasburgu a Bruselu. Pozostáva z reprezentatívneho výberu obrazov popredných slovenských umelcov. Návštevníci tu nájdu diela Ľudovíta Fullu, Jána Kulicha, Mariána Polonského, Milana Medúza, Marty Chabadovej, Evy Trizuljakovej, Vincenta Hložníka, Ferdinanda Hložníka, Júliusa Nemčíka, Milana Gašpara či Albína Brunovského. Nechýbajú diela mladých talentov ako Marína Erceg, Martina Kvašňovská a ďalší. Súčasťou výstavy sú aj busty národných osobností ako M. R. Štefánik, Ľudovít Štúr, Ladislav Novomeský, Alexander Dubček a Jozef Gabčík.