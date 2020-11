Rezort spravodlivosti chce nakúpiť GPS zariadenia na monitoring osôb

Bratislava 1. novembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce nakúpiť GPS zariadenia a ďalšie príslušenstvo na elektronický monitoring obvinených a odsúdených osôb. TASR to potvrdil hovorca MS SR Peter Bubla.



Konkrétne chce ministerstvo v rámci verejného obstarávania nakúpiť 610 zariadení na určenie polohy kontrolovanej osoby či 110 zariadení varovania blízkosti aj s príslušenstvom. Celkovú hodnotu zákazky odhaduje na takmer 1,72 milióna eur. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 11. novembra 2020.



Momentálne má rezort spravodlivosti k dispozícii približne 1600 setov na elektronický monitoring obvinených a odsúdených. „Aktuálna zákazka na obnovu technických zariadení pre elektronický systém monitoringu osôb sa týka len skupiny GPS zariadení. Týmito zariadeniami sa kontroluje poloha či pohyb osoby aj v probácii, aj vo väzenstve,“ spresnil Bubla s tým, že po uskutočnení verejného obstarávania bude mať rezort spravodlivosti k dispozícii stále približne 1600 zariadení na rôzne použitie, keďže obmena by sa mala týkať tých zariadení, ktoré sú po životnosti.



Na kontrolu prítomnosti osoby v určenom mieste (čiže na domáce väzenie) má ministerstvo k dispozícii 1000 elektrických náramkov. Ku koncu septembra bolo podľa Bublu v probácii monitorovaných 313 osôb. „Podľa údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže boli v roku 2019 bežné výdavky na jednu väznenú osobu na jeden deň približne 50 eur,“ spresnil s tým, že náklady na použitie monitorovacieho náramku sú okolo štyroch eur na deň.