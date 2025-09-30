< sekcia Slovensko
MS: SR je aj po prijatí novely ústavy viazaná medzinárodným právom
Parlament v piatok (26. 9.) schválil vládnu novelu Ústavy SR. V utorok ju podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Slovensko zostáva aj po prijatí novely ústavy viazané medzinárodným právom. Uviedol to rezort spravodlivosti v reakcii na vyjadrenie Európskej komisie (EK). Pre TASR ďalej ozrejmil, že obsah národnej identity sa bude konštruovať aj za pôsobenia nadnárodných inštitúcií. Znenie článku sedem je podľa ministerstva spravodlivosti (MS) inkluzívne a ponecháva priestor na demokratické riešenie aj pôsobenie európskeho a medzinárodného práva.
„Obsah národnej identity bude konštruovaný aj za pôsobenia nadnárodných inštitúcií (Súdny dvor Európskej únie, Európsky súd pre ľudské práva) a nadnárodného práva v rámci dialógu, vzájomnej spolupráce, lojality, subsidiarity, proporcionality a obdobne,“ priblížil vedúci tlačového oddelenia MS SR Petar Lazarov.
Dodal, že navrhované znenie článku sedem o zvrchovanosti Slovenska v kultúrno-etických otázkach nefixuje obsah konkrétnych oblastí, ale necháva ich otvorené demokratickému riešeniu, ako aj pôsobeniu európskeho a medzinárodného práva. „Novela ústavy používa jazyk s otvorenou textúrou, a až aplikačná prax ukáže skutočnú realitu jej uplatňovania,“ zdôraznil Lazarov. To, akú funkciu bude národná identita plniť, nebude podľa rezortu závisieť od svojvôle, ale od vnútroštátneho výkladu Ústavným súdom SR a od ústavného dialógu so Súdnym dvorom Európskej únie (EÚ).
EK vyjadrila poľutovanie nad tým, že prijatá novela Ústavy SR nezohľadňuje jej obavy. Tie sa týkali najmä toho, ako navrhované zmeny článku sedem súvisia s právom EÚ. Zároveň dodala, že hoci regulácia hmotnoprávnych otázok rodinného práva zostáva výsadou členských štátov, ich vykonávanie by nemalo ohroziť základnú zásadu práva EÚ týkajúcu sa nediskriminácie.
Parlament v piatok (26. 9.) schválil vládnu novelu Ústavy SR. V utorok ju podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Od 1. novembra sa tak do ústavy zakotvia dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
