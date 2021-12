Internetovým sexuálnym predátorom navrhujú prísnejšie tresty

Bratislava 28. decembra (TASR) - Sexuálni predátori na internete by mohli byť trestaní prísnejšie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje v novele Trestného zákona zvýšiť maximálnu hranicu trestnej sadzby z troch na šesť rokov.



Týka sa to prípadov, keď sexuálny predátor navrhuje cez elektronické komunikačné prostriedky dieťaťu mladšiemu ako 15 rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie.



"Zámerom zvýšenia trestnej sadzby je, aby vyšetrovanie tohto trestného činu bolo zverené do kompetencie vyšetrovateľa Policajného zboru a nie povereného príslušníka Policajného zboru, keďže pri tomto druhu trestnej činnosti sú kladené čoraz vyššie nároky na odbornosť v oblasti počítačovej kriminality," zdôvodňuje navrhovateľ. Má sa odstrániť aj nesúlad ukladania trestu mladistvým a plnoletým.