Rezort spravodlivosti nevidí dôvod na zriadenie komisie k atentátu

Bratislava 28. mája (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR nevidí dôvod na zriadenie vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Uviedlo to v reakcii na návrh opozičnej parlamentnej strany SaS, ktorá o tom informovala na utorkovej tlačovej konferencii. Daný návrh nemá podľa rezortu oporu v žiadnom slovenskom právnom predpise, a teda nemá ani vyšetrovacie kompetencie.



Ministerstvo pripomenulo, že v danej veci prebieha vyšetrovanie zo strany inštitúcií, ktoré sú na to zo zákona určené. Zároveň vyzvalo predstaviteľov politických strán, aby sa zdržali takých verejných vyhlásení, ktoré by mohli prispieť k nárastu ďalšej polarizácie spoločnosti.



Strana SaS v utorok predstavila návrh na zriadenie medzinárodnej vyšetrovacej komisie k atentátu na premiéra, ktorej zámerom by malo byť predchádzať alebo vyšetrovať dezinformácie a dezinterpretácie týkajúce sa atentátu, ale aj prešetrenie možných pochybení v prípade vyšetrovania polície alebo úradu na ochranu ústavných činiteľov. Ministerstvo vnútra SR reagovalo, že prípadný vznik komisie bude možný až po ukončení vyšetrovania prípadu.



Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje návrh za nenáležitý. Navrhovaná komisia nemá podľa neho oporu v slovenskom právnom poriadku.