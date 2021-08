Od augusta začína fungovať nový Úrad pre správu zaisteného majetku

Bratislava 1. augusta (TASR) - Od začiatku augusta začína oficiálne fungovať nový Úrad pre správu zaisteného majetku. Jeho zriadenie vychádza zo zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) presadila minulý rok. Pripomenul to Peter Bubla, hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Úlohou úradu je sfunkčnenie a zefektívnenie zaisťovania majetku, ktorý napríklad pochádza z trestnej činnosti, alebo je určený na jej páchanie. Ide o rozpočtovú organizáciu MS a má slúžiť ako nástroj na boj proti korupcii.



"Rozsah majetku, ktorý môže úrad spravovať, je veľmi široký. Môžeme spravovať hnuteľné veci, nehnuteľné veci, môžeme spravovať majetkové práva, môžeme spravovať iné majetkové hodnoty. Ten výber je veľmi široký. Už len v oblasti hnuteľných vecí môžeme spravovať majetok, ako osobné či nákladné autá, cennosti, zbierky, môže to byť elektronika, počítače, čokoľvek. Samozrejme, úrad môže takýto majetok aj predať, pričom zákon stanovuje presné možnosti, za akých je možné takýto majetok predať," vysvetlil riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku Ján Kmeť.



Zaistený majetok bude možné podľa Bublu predať aj bez súhlasu vlastníka, ak ide o veci podliehajúce rýchlej skaze, rýchlo strácajúce na hodnote alebo veci, so správou ktorých sú spojené neprimerané náklady.



"Hovoríme o dražbe. Predaj musí byť transparentný a musí byť z neho maximálny výťažok. Zodpovednosť Úradu pre správu zaisteného majetku je daná tým, že sa musí starať o majetok tak, aby nestrácal na hodnote a pokiaľ je to možné, aby, naopak, na hodnote narástol," priblížil Kmeť.



Úrad v súčasnosti hľadá vhodných zamestnancov. Výberové konania budú podľa Bublu pokračovať aj po oficiálnom začiatku fungovania inštitúcie. "Rovnako sa pripravujeme na správu zaisteného majetku po organizačnej a materiálnej stránke, prebiehajú obstarávania na tovary a služby nevyhnutné na zabezpečenie činnosti úradu," dodal Kmeť.