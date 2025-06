Ministerstvo: Od júla má na bezplatnú právnu pomoc nárok viac ľudí

Bratislava 30. júna (TASR) - Právna pomoc od štátu bude dostupnejšia pre ďalších ľudí. Týkať sa to bude napríklad osamelých rodičov, dôchodcov s nízkym príjmom, osoby so zdravotným postihnutím, obetí trestných činov či nezaopatrených detí. Po novom budú mať nárok na bezplatné alebo zvýhodnené právne služby aj tí, ktorí boli doteraz tesne nad hranicou materiálnej núdze. Zabezpečí to novela zákona o poskytovaní právnej pomoci účinná od 1. júla. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Barbora Škulová.



Zmenou je zvýšenie príjmovej hranice pre priznanie nároku na bezplatnú právnu pomoc. „Kým doteraz (do 30. 6.) platilo, že úplne bezplatnú právnu pomoc mohol získať človek s príjmom do 1,4-násobku životného minima (383,59 eura), po novom sa táto hranica posúva na 1,8-násobok, teda na 511,43 eura. Zároveň sa mení aj možnosť získať právnu pomoc s finančnou účasťou pre tých, ktorých príjem presahuje hranicu 1,8 násobku, ale nepresahuje 2,1-násobok životného minima (596,67 eura),“ vysvetlila hovorkyňa.



Rezort spravodlivosti poukázal na to, že životné náklady v posledných rokoch výrazne narástli, no zákonné hranice pre priznanie právnej pomoci sa nemenili už viac ako desať rokov. „Ceny bývania, energií aj potravín stúpli, inflácia zasiahla najmä nízkopríjmové domácnosti. Bolo nevyhnutné prispôsobiť zákon realite,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).



Na zmeny sa vopred pripravovalo aj Centrum právnej pomoci (CPP), ktoré právnu pomoc zabezpečuje. Očakáva nárast počtu žiadateľov. „Viac klientov znamená viac práce pre našich zamestnancov, ale zároveň aj viac ľudí, ktorým vieme reálne pomôcť. Sme pripravení zvládnuť to,“ zhodnotila riaditeľka CPP Anna Peťovská.



Novela prináša podľa ministerstva aj ďalšie praktické zmeny, napríklad v oblasti oddlženia, v ktorej po novom klienti platia dva poplatky, a to šesť eur za predbežnú konzultáciu a 50 eur ako správny poplatok pri podaní žiadosti o osobný bankrot.



Napriek týmto sumám zostáva podľa MS celý proces dostupný a výrazne výhodnejší v porovnaní s komerčným právnym zastúpením. „Zvýšenie príjmových hraníc a zmena v kategórii finančnej účasti klienta pomôže rozšíriť právnu pomoc na väčší okruh ľudí, nielen na tých úplne najchudobnejších,“ doplnilo MS.