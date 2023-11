Ministerstvo: Odvolanie členov Súdnej rady bolo v súlade s predpismi

Bratislava 7. novembra (TASR) - Odvolanie troch členov Súdnej rady SR nominovaných vládou bolo v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Dôvodom je absencia dôvery. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to uviedlo vo svojom vyjadrení k odvolaniu trojice členov rady.



"Platná a účinná ústavná úprava nevyžaduje, aby boli členovia Súdnej rady Slovenskej republiky menovaní vládou pred svojím odvolaním vypočutí, a ani aby im boli oznámené dôvody odvolania," priblížilo ministerstvo.



Vláda podľa rezortu rozhodla plne v súlade s Ústavou SR ako aj judikatúrou Ústavného súdu SR, predvídateľným spôsobom a plne v súlade s pravidlami zavedenými predchádzajúcou politickou garnitúrou.



"Súčasné pravidlá (odvolanie bez uvedenia dôvodu) boli schválené v decembri 2020, a to aj napriek kritike politickej reprezentácie a stavovskej organizácie sudcov Združenia sudcov Slovenska," doplnili z ministerstva.



Odvolaní členovia Súdnej rady SR sa podľa rezortu spravodlivosti žiadnym spôsobom nezasadili o zmenu tejto právnej úpravy a ani ju nekritizovali. "Je preto paradoxné, že táto kritika bývalých členov súdnej rady prichádza až po ich odvolaní. Dokonca súčasný predseda Súdnej rady SR Ján Mazák túto právnu úpravu v čase jej zavedenia obhajoval," uvádza sa vo vyjadrení MS SR s tým, že súčasný vládny kabinet je otvorený odbornej diskusii smerujúcej k zvýšeniu záruk garantujúcich nezávislosť súdnej moci.



Vláda minulý týždeň odvolala Evu Mišíkovú, Ľudovíta Bradáča a Katarínu Javorčíkovú z funkcie členov Súdnej rady SR. Nahradia ich Ľudmila Joanidisová, Martin Bezák a Magdaléna Hromcová. Javorčíková a Bradáč už avizovali, že podajú voči spôsobu ich odvolania sťažnosť na Ústavný súd SR. Poukazujú na to, že kritika za ich nečinnosť voči tejto právnej úprave vrátane kritiky Mazáka nie je pravdivá. Združenie sudcov Slovenska považuje odvolanie viacerých členov Súdnej rady SR nominovaných vládou bez uvedenia dôvodov za nesúladné s európskymi štandardmi.



Súdna rada SR je ústavný orgán tvorený 18 členmi vrátane predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada (NR) SR, prezident SR a vláda SR.