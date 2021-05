Rezort spravodlivosti: Potvrdzovanie vydržania sa presúva na súdy

Bratislava 1. mája (TASR) – Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Potvrdzovanie takzvaného vydržania sa presúva z notárov na súdy. Vyplýva to z opatrenia ministerstva spravodlivosti, ktoré je od soboty účinné a súvisí s ochranou vlastníckeho práva.



"Táto zmena prišla aj ako reakcia na mnohé prípady, keď prostredníctvom inštitútu tzv. vydržania boli špekulatívne prevádzané pozemky, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom často ani len netušili," informoval TASR hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.



Prenesenie potvrdzovania vydržaní z notárov na súdy je súčasťou novely Civilného mimosporového poriadku, ktorú poslanci definitívne schválili koncom januára tohto roka. Základnou úlohou novozavedeného konania o potvrdení vydržania je zabezpečiť efektívne potvrdenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo tzv. vecného bremena súdom, no zároveň vytvoriť priestor pre účinnú obranu toho, kto je vydržaním dotknutý na svojich právach.



Novinkou preto je aj povinnosť zverejniť informácie (vo forme tzv. vyzývacieho uznesenia) o tom, že niekto žiada takéto potvrdenie vydržania súdom, a takýmto spôsobom zabezpečiť informovanie dotknutých osôb. "Nebude tak už možné potvrdiť vydržanie len na základe jednostranného vyhlásenia bez publicity a v krátkom čase. Ten, kto má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo alebo iné vecné právo k nehnuteľnosti, má dostať vyzývacie uznesenie do vlastných rúk a bude účastníkom navrhovaného konania," vysvetlil Bubla.



Všetky dotknuté subjekty, ktoré majú konkrétne vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie týka, tak budú mať možnosť vyjadriť sa k tomu, či navrhovateľ skutočne spĺňa podmienky vydržania a budú môcť účinne chrániť svoje práva k tejto nehnuteľnosti formou podania námietok proti vyzývaciemu uzneseniu. Účastníkom konania sa v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu stane aj osoba, ktorá po vydaní vyzývacieho uznesenia podá námietky.



"Ak budú podané námietky odôvodnené, súd návrh na potvrdenie vydržania zamietne. V opačnom prípade vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí, že navrhovateľ vydržal právo k nehnuteľnosti. Na základe tohto rozhodnutia bude môcť navrhovateľ žiadať, aby bol zapísaný do katastra nehnuteľností," spresnil hovorca.



Aj keď súd takto právoplatne potvrdí vydržanie, nebráni to iným osobám, aby sa domáhali ochrany svojho práva k nehnuteľnosti žalobou v sporovom konaní.