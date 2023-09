MS SR: Právna pomoc má byť dostupnejšia širšiemu okruhu ľudí

Bratislava 9. septembra (TASR) - Dostupnosť právnej pomoci pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov sa má zlepšiť. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zmenu podmienok poskytovania právnej pomoci, vďaka čomu by sa k nej malo dostať viac ľudí, ako aj odídencov. Novelu zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Základným cieľom návrhu je podľa ministerstva upraviť pravidlá prístupu k právnej pomoci tak, aby bola dostupnejšia čo najširšiemu okruhu ľudí. Upozornilo na to, že právna pomoc je pre obyvateľov čoraz menej dostupná, a to najmä vzhľadom na hranicu materiálnej núdze. Návrh novely má prispieť aj k odstráneniu administratívnej záťaže zamestnancov Centra právnej pomoci či ich lepšej motivácii.



Ministerstvo preto navrhuje zvýšenie hranice materiálnej núdze pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci, rozšírenie okruhu oprávnených osôb, zníženie hranice minimálnej hodnoty sporu, zavedenie možnosti odpustiť poplatok za predbežnú konzultáciu, ako aj určenie maximálnej hornej hranice finančnej účasti oprávnenej osoby na poskytovaní právnej pomoci. To má podľa rezortu priblížiť bezplatnú právnu pomoc pre väčší objem ľudí, ktorí si ju v súčasnosti nemôžu dovoliť.



Rovnako ako pri žiadateľoch o azyl sa zavádza možnosť pre odídencov získať právnu pomoc v prípade zrušenia dočasného útočiska pri podaní správnej žaloby proti rozhodnutiu o zrušení dočasného útočiska. V novele sa zároveň navrhuje, aby riaditeľ centra mal namiesto trojročného funkčného obdobia päťročné.



Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2024 s výnimkou niektorých bodov, ktoré majú platiť od apríla 2024.