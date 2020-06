MS SR: Sudcovia sú na vodičov pod vplyvom alkoholu prísnejší

Bratislava 15. júna (TASR) - Pribúdajú prípady, keď sudcovia za opakované šoférovanie pod vplyvom alkoholu okrem iných trestov zabavia napríklad aj vozidlo, na ktorom bol trestný čin spáchaný. Vyplýva to zo štatistických údajov Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Drobová.



Najčastejším trestom pri šoférovaní pod vplyvom alkoholu vrátane zaistenia veci bol podľa rezortu za minulý rok podmienečný trest so zákazom činnosti viesť motorové vozidlo a s prepadnutím veci. Takýchto prípadov bolo podľa slov rezortu celkovo 16.



Nasleduje nepodmienečný trest so zákazom činnosti viesť motorové vozidlo a prepadnutie veci (9), zákaz viesť motorové vozidlo s prepadnutím veci (6), zákaz viesť motorové vozidlo s prepadnutím veci a peňažným trestom (4), podmienečný trest s probačným dohľadom a prepadnutím veci (2) a tiež nepodmienečný trest s prepadnutím veci (1).



"V porovnaní s rokom 2018, keď boli súdmi uložené štyri tresty prepadnutia veci v kombinácii s inou sankciou v rámci trestného činu ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky, tak ide o značný nárast ukladania prísnejších trestov pre nezodpovedných vodičov," skonštatoval rezort.