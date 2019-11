REZORT SPRAVODLIVOSTI:V súvislosti s Istanbulským dohovorom sme konali

Bratislava 8. novembra (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR nenapísalo Súdnemu dvoru EÚ, že sa k Istanbulskému dohovoru nebude vyjadrovať, tvrdí rezort justície. Reaguje tak na výzvu opozičného OĽaNO, mimoparlamentnej Kresťanskej únie (KÚ) a mimoparlamentného KDH, aby naplnili uznesenie parlamentu voči dohovoru. TASR o tom informovali z tlačového odboru MS SR.



"MS SR nenapísalo Súdnemu dvoru EÚ, že sa k predmetnej záležitosti nebude vyjadrovať. Vo všeobecnosti sa takýto krok v takýchto konaniach nerobí. Neurobil sa ani v tomto konkrétnom prípade," hovorí stanovisko rezortu s tým, že uznesenie Národnej rady (NR) SR, na ktoré strany odkazujú sa týka iba ratifikácie zo strany SR.



"Pristúpenia Európskej únie k dohovoru, ktorého sa týka konanie pred Súdnym dvorom EÚ, sa uznesenie netýka a nezaviazalo vládu žiadnym spôsobom ani k právnemu názoru, ktorý by mala mať k otázkam nastoleným Európskym parlamentom, a síce otázkam týkajúcim sa voľby právneho základu návrhu na pristúpenie a otázke, či môže Európska únia pristúpiť k dohovoru bez toho, aby k nemu pristúpili všetky členské štáty," reaguje rezort na výzvu OĽaNO a KÚ.



Tí vyzývajú ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby konal, pretože majú podľa nich občania námietky voči tomu, aby bol dohovor ratifikovaný. Zástupcovia strán to uviedli v piatok na margo toho, že MS SR podľa nich nemá pripomienky vo veci neobmedzeného pristúpenia Európskej únie k Istanbulskému dohovoru.



"Okrem toho podľa nás v stanovisku SR treba namietať rozporom medzi niektorými ustanoveniami Istanbulského dohovoru a Ústavou SR a v neposlednom rade faktom, že NR SR je proti ratifikácii tohto dohovoru," uviedlo KDH.



"Ak by sa aj SR v konaní pred Súdnym dvorom EÚ vyjadrovala, toto konanie sa týka práva EÚ. Argumenty o prípadnom rozpore Istanbulského dohovoru s Ústavou SR v takomto konaní nemajú žiadne miesto a boli by neprípustné," zareagovalo ministerstvo spravodlivosti.