MS SR vyhlásilo tender na informačný systém súdneho riadenia

Bratislava 5. júla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR opätovne vyhlásilo verejnú súťaž na centralizovaný informačný systém súdneho riadenia. Nahradiť má aktuálny kľúčový informačný systém. Súčasťou tendra je aj poskytovanie služieb podpory prevádzky systému. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Ako komplexný centralizovaný informačný systém bude budovaný modulárne a pokryje všetky existujúce, ako aj nové požadované agendy a služby rezortu justície, a teda celý životný cyklus súdneho konania od podania žaloby až po vydanie právoplatného rozhodnutia," uvádza sa v súťažných podkladoch. Nové centralizované riešenie umožní podľa ministerstva implementáciu moderných architektonických a technologických princípov, ako aj zavedenie požadovaného stupňa bezpečnosti.



Centralizované riešenie by malo okrem iného zrýchliť a zefektívniť poskytovanie údajov smerom von. "Centralizované riešenie umožní realizovať a dodržiavať jednotné optimalizované procesy a zaviesť požadované pravidlá pre všetky súdy v SR," dodáva ministerstvo v súťažných podkladoch.



Predpokladaná hodnota celej zákazky je 11.134.126,67 eura bez DPH. Predpokladaná hodnota diela predstavuje 7.216.439,17 eura bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je do 6. augusta o 9.30 h. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena.