Tristo osôb je na Slovensku monitorovaných elektronickými náramkami

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ku koncu septembra bolo v probácii monitorovaných 313 osôb. Štát má k dispozícii ešte približne 700 zariadení, ktorými možno kontrolovať prítomnosť osoby na určenom mieste. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla.



"Legislatívne zmeny, ktoré ministerstvo spravodlivosti presadilo ešte minulý rok, podporili využitie elektronického monitoringu. Väzenstvo spoločne so súdmi tieto možnosti využívajú intenzívnejšie," uviedol. Vo väzenstve sa na rozdiel od probácie elektrický monitoring používa na krátkodobé účely, najviac na päť dní.



Miera využívania elektronických náramkov je v súčasnosti ovplyvnená pandémiou nového koronavírusu. "Pri posúdení údajov za rok 2020 možno predpokladať, že bez obmedzení spôsobenými pandémiou, by ich využitie bolo opäť vyššie ako v predchádzajúcom roku," poznamenal. Vlani opustili väzni ústavy na výkon trestu s elektronickým náramkom 374-krát, tento rok zatiaľ 165-krát.



"Podľa údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže boli v roku 2019 bežné výdavky na jednu väznenú osobu na jeden deň približne 50 eur," spresnil Bubla s tým, že náklady na použitie monitorovacieho náramku sú okolo štyroch eur na deň.