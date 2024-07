Bratislava 6. júla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zdôrazňuje potrebu personálnej stabilizácie zamestnancov súdov. Pomôcť by mohlo zvýšenie osobných príplatkov zamestnancov či dlhodobé opatrenia legislatívnej povahy. Vyplýva to z materiálu Zabezpečenie stabilizácie personálneho obsadenia súdov, ktorý rezort spravodlivosti v závere júna predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



Mnohé zo súdov podľa ministerstva nedokážu zabezpečiť plnú výkonnosť pre nestabilnú personálnu situáciu. "Súdy v zásade nenamietajú počet im pridelených sudcovských a zamestnaneckých miest ustanovených pre ich plnú výkonnosť, ale neustále poukazujú na dlhodobú nemožnosť zabezpečiť obsadenie týchto miest v čo najväčšej možnej miere," uvádza sa v materiáli zverejnenom na legislatívnom portáli slov-lex.sk.



Ministerstvo upozornilo, že obsadzovanie voľných sudcovských miest je pri dodržiavaní zákonných postupov zdĺhavé a trvá viac ako rok. "Zamestnanecké miesta nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva ako aj správy súdu sa nedarí dlhodobo obsadzovať najmä vo väčších mestách, ktoré majú najviac súdnych prípadov a aj neskončených vecí, a to hlavne z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia," dodalo ministerstvo. Problémom je aj vysoká fluktuácia zamestnancov.



Navrhuje sa preto navýšenie limitu výdavkov rozpočtu kapitoly MS SR a použitie týchto prostriedkov na zvýšenie osobných ohodnotení zamestnancov súdnictva.