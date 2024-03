Ministerstvo spravodlivosti zváži ďalšie kroky v kauze Chovanec

Bratislava 25. marca (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zváži ďalšie kroky v súvislosti s úmrtím Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku. Rezort avizoval, že belgický súd by mal v prípade rozhodovať opäť 3. júna. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MS SR Lucia Hurajtová.



"Vzhľadom na novú situáciu - rozhodnutie belgického súdu v súvislosti s vyšetrovaním smrti slovenského občana Jozefa Chovanca, ktoré je aktuálne presunuté na 3. júna 2024, je potrebné zvážiť ďalšie kroky. Stanovisko k uvedenému novému faktu a ďalšiemu postupu v konaní zverejníme po konzultáciách so zainteresovanými subjektmi," povedala Hurajtová.



Agentúra Belga pôvodne informovala, že belgický vyšetrovací súd v pondelok odložil rozhodnutie, či postúpi prípad obvinených trestnému súdu, na neurčito. Belgická prokuratúra v januári rozhodla o zrušení obvinení proti celkovo 31 osobám. Slovenská republika, ktorá v konaní vystupuje ako tzv. civilná strana, však požiadala o postúpenie veci trestnému súdu.



Jozef Chovanec zomrel 23. februára 2018 po zatknutí belgickou federálnou políciou na bruselskom letisku Charleroi a následnom kontroverznom zákroku policajtov v cele predbežného zadržania.