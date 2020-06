Špecializovaný trestný súd dočasne povedie podpredseda

Bratislava 9. júna (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti SR stále neurčilo termín výberového konania na post predsedu Špecializovaného trestného súdu vzhľadom na to, že Súdna rada nezasadla a nedovolila členov výberovej komisie.



Súčasnému predsedovi ŠTS Michalovi Trubanovi sa končí funkčné obdobie zajtra, súd tak bude dočasne viesť jeho podpredseda Roman Púchovský. TASR o tom informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.



"Momentálne proces brzdí aj nefunkčná hodnotiaca komisia, ktorá okrem iného hodnotí uchádzačov prihlásených do výberových konaní na sudcov, respektíve predsedov súdov," vysvetlil Bubla.



Hovorca pripomenul, že sa v ostatnom čase vzdali funkcie sudcu dvaja členovia hodnotiacej komisie. O ich náhrade by mala rozhodovať Súdna rada na svojom najbližšom zasadnutí, ktorého termín je stále neznámy. Kým sa táto komisia nesfunkční, nemôže rezort spravodlivosti rozhodnúť o termíne výberového konania.



O funkciu predsedu ŠTS sa uchádzajú okrem súčasného predsedu Michala Trubana sudcovia Ján Buvala, Ján Hrubala a Igor Králik. Výberové konanie realizuje päťčlenná výberová komisia formou pohovoru.



Do výberového konania sa mohol prihlásiť sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na súde toho istého stupňa alebo na súde vyššieho stupňa. Buvala, Hrubala i Králik sú momentálne sudcami ŠTS, pričom Hrubala je aj predsedom Sudcovskej rady ŠTS.