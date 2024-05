Štát uzavrel zmier s obeťami policajnej akcie vo Vrbnici z roku 2015

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská republika uzavrela zmier s obeťami policajnej akcie vo Vrbnici z roku 2015. Dostanú finančné odškodnenie. Pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) namietali porušenie ich ľudských práv. TASR o tom informovala Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



"Štát zaplatí každému z troch sťažovateľov sumu 13.750 eur na pokrytie akejkoľvek majetkovej škody alebo nemajetkovej ujmy a spoločne všetkým sťažovateľom zaplatí 7210 eur na pokrytie nákladov a výdavkov v súvislosti s konaním," priblížila štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Katarína Roskoványi.



Slovensko uzavrelo so sťažovateľmi zmier vo februári 2024, ESĽP rozhodol 5. marca 2024 na základe uzavretého zmieru o vyčiarknutí sťažností. Sťažovatelia namietali porušenie zákazu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, zákazu diskriminácie a porušenie práva na účinný opravný prostriedok.



Sťažnosť sa týkala policajnej akcie z 2. apríla 2015 v rómskej komunite vo Vrbnici a následného vyšetrovania tvrdení sťažovateľov o zlom zaobchádzaní zo strany polície a o diskriminácii zo strany polície. Išlo o plánovanú policajnú akciu s cieľom pátrania po presne menovaných osobách, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie alebo príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody.



Roskoványi poukázala na to, že v súčasnosti sa policajno-pátracie akcie tohto typu už nevykonávajú. "A preto verím, že k podobným zásahom do základných práv a slobôd už zo strany polície dochádzať nebude," podotkla.