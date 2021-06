MS: Trvanie sporov o starostlivosť o maloletých by mohlo byť kratšie

Bratislava 28. júna (TASR) – Trvanie súdnych konaní v sporoch rodičov o starostlivosť o maloletých by mohlo byť kratšie. Napomôcť tomu má nový prístup k riešeniu týchto sporov. Pilotná fáza projektu na Okresnom súde (OS) v Prešove ukázala, že za dva roky sa pri tzv. multidisciplinárnom prístupe skrátila doba trvania týchto konaní o štyri mesiace. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).







„V normálnom konaní dostanete ustanovenie opatrovníka a podľa zaťaženosti súdu dostanete termín pojednávania o pol roka,“ zdôraznila sudkyňa OS v Prešove Eva Farkašová. Nový prístup podľa nej zabezpečuje, že maximálne do mesiaca od podania sa uskutoční neformálne stretnutie, na ktorom vyšší súdny úradník pomáha rodičom uzavrieť dohodu. Nový prístup by mal zabezpečiť vydanie rozhodnutia súdu do pol roka. „Ak by sa na prvom stretnutí ukázalo, že je tam problém, hneď odchádzate s novým termínom, napríklad na referáty psychologických služieb,“ dodala.



Rezort spravodlivosti v tejto súvislosti vytvoril v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu jednotnú metodiku pre súdy. „Nová metodika multidisciplinárneho prístupu je inšpirovaná tzv. Cochemskou praxou. Pre pilotné súdy by mala platiť od augusta a do konca roka 2021 by mala byť implementovaná na všetkých súdoch, ktoré riešia rodinnoprávne spory,“ upozornilo ministerstvo. Cieľom je, aby rodičia maloletých dospeli častejšie k dohode.



Zuzana Vasičák Očenášová z Nadácie Zastavme korupciu uviedla, že dostáva od rodičov podnety na nefunkčné rozhodnutia súdov k starostlivosti o maloleté deti, a tiež na neúmernú dĺžku týchto konaní. „Často prichádzali s podozreniami z korupcie, ktoré sa v mnohých prípadoch ukázali ako neopodstatnené,“ podotkla s tým, že čím viac rodičov bude spolupracovať a dospeje ku vzájomnej dohode, tým bude aj menej podozrení z korupcie.